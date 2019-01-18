اتفاق على جداول زمنية جديدة لتبادل الأسرى

المصدر: عمّان، تعز - البيان، وكالات

اتفقت لجنتا تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين في اجتماعاتها بالعاصمة الأردنية عمّان، على جداول زمنية جديدة لإعادة صياغة الجانب الزمني في الاتفاق التبادلي بينهما.



وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المعتقلين الحكومية، ماجد فضائل، لـ«البيان» إنه تم تقديم الإفادات على الكشوفات من لجنة الشرعية اليمنية والحوثيين، التي تعالج الاختلالات في مغالطة الحوثي بإفادتهم السابقة بخصوص ٢٣٢ اسماً، وكذلك عدد من الأسماء الأخرى، متمنياً أن يتم في إفادة الأمس معالجة هذا الاختلال. وأضاف فضائل: «تم الاتفاق عقب ذلك على تبادل وتقديم الملاحظات خلال ٣ أيام على الإفادات، وخلال ٧ إلى ١٠ يتم الرد على الملاحظات وتقديم الأدلة، ليتلوها التوقيع على الكشوفات النهائية التي سيتم التبادل بناءً عليها».



وفي السياق أوضح رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، أن الرد على الملاحظات سيوضح فيما إذا أقدم الحوثيون على تصفية بعض الأسرى. مفيداً أنه سيكون هناك لقاء ثنائي آخر مع الحوثيين دون وجود أي طرف ثالث لدراسة جميع الإشكاليات.



استئناف الاجتماعات



وكان ممثلو الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية استأنفوا، في عمّان، اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي وللمرة الأولى منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى الذي تعرقله ميليشيا الحوثي.



وقال مصدر في الأمم المتحدة إن «اللجنة الخاصة باتفاق الأسرى الموقع قبل شهر في السويد عقدت اجتماعات في عمان لبحث تطبيق هذا الاتفاق».



وذكرت مصادر إعلامية أن ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين بدأوا اجتماعاً جديداً بحضور ممثلي مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان. وكانت الخارجية الأردنية أعلنت موافقة الأردن على طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث استضافة عمّان اجتماعاً حول اتفاق تبادل الأسرى.



وذكرت مصادر سياسية أن الشرعية اليمنية طرحت مسألة التلاعب الحوثي بملف الأسرى، وأنها طالبت الأمم المتحدة إلزام الحوثي بالكشوفات التي تم التوقيع عليها.



اجتماعان منفصلان



من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ممثلي الأمم المتحدة عقدوا مساء أول من أمس في عمان «اجتماعين منفصلين مع ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر».



ونقلت الوكالة عن الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية لدى الأردن محمود شحرة قوله إن «رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج سلَّم ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين لدى الميليشيا الحوثية».