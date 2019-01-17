الإمارات: مطلوب حسم دولي لحماية اتفاق السويد

المصدر: نيويورك، عدن - البيان، وكالات

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار لنشر بعثة مراقبين في الحديدة لمدة 6 شهور بصورة مبدئية. ويتولى بموجبه 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار والإشراف على انسحاب القوات.

ورحب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالقرار، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل حاسم لحماية اتفاق السويد، ومنع إيران من عرقلة مساعي السلام. وانطلقت مشاورات حول ملف الأسرى بين الشرعية وميليشيا الحوثي في الأردن، استبقها الحوثيون بإجراء محاكمات صورية لعشرات الأسرى في محاولة لإسقاط أسمائهم من اتفاقيات التبادل.

اقرأ أيضاً:



قرقاش: على الأمم المتحدة إدانة انتهاكات الحوثي

الميليشيا تقلب التسلسل الزمني لتنفيذ اتفاق الحديدة

بسبب فخاخ الموت.. طفل يمني يحلم بالكتابة وآخر بيد اصطناعية