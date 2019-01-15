قرقاش: مصلحة عربية في التعامل مع الأكراد حفظاً لوحدة سوريا

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القلق الإقليمي والدولي حول مصير الأكراد في سوريا، مشروع.

وقال معاليه في تغريدة على تويتر: «على ضوء الدور المحوري الذي لعبه الأكراد في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي فإن القلق الإقليمي والدولي حول مصيرهم مشروع، ومن هذا المنطلق فإن المصلحة العربية تقتضي أن ينحصر التعامل مع دور وموقع المكون الكردي ضمن الإطار السياسي وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية».

في السياق، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركيا بـ«الدمار الاقتصادي» إذا هاجمت أكراد سوريا، في أول تصعيد من نوعه من الجانب الأمريكي ضد تهديدات تركية مستمرة منذ شهور بشن حرب على قوات سوريا الديمقراطية.



اقرأ أيضاً:

ترامب يتوعد تركيا بدمار اقتصادي إذا هاجمت الأكراد في سوريا