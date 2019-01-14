المصدر: رويترز

قال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى اليوم الاثنين إن ساحات المسجد تشهد توترا منذ الصباح بعد رفض حراسه السماح لأحد أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى قبة الصخرة مرتديا قلنسوة.

وتابع أن قوات الاحتلال تحاصر قبة الصخرة وتمنع دخول المصلين و"تريد اعتقال بعض من بداخلها وهذا لن يحدث".

وأضاف من على فراش داخل مركز صحي في المسجد الأقصى بعد إصابته برضوض نتيجة التدافع الذي حدث بين المصلين وقوات الأمن "قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية ما يجري".

وتجمع عشرات المصلين أمام باب قبة الصخرة وهم يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ويريد المصلون الدخول إلى قبة الصخرة لمنع اعتقال من بالداخل وتنتشر قوات الاحتلال في محيط المكان.