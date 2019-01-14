خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

المصدر: واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضره من الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية بالنيابة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل والمبعوث الرئاسي بشأن سوريا جيمس جيفري وعدد من المسؤولين.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.