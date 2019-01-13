وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمني

المصدر: د ب أ

توفي رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع اليمني، اللواء محمد صالح طماح، اليوم الأحد، متأثرا بجروح كان أصيب بها جراء هجوم نفذه المتمردون الحوثيون بطائرة مسيرة على عرض عسكري في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "توفى اللواء طماح بأحد مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، متأثرا بإصابته البليغة التي تعرض لها جراء القصف الحوثي".



وكان المتمردون الحوثيون نفذوا الخميس الماضي هجوماً بطائرة بدون طيار استهدف عرضا عسكريا للجيش اليمني في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من القيادات العسكرية، ومقتل خمسة جنود.

وأعقبت الواقعة إدانات محلية ودولية، و عبر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه من أن يؤثر ذلك على الوضع في البلاد.