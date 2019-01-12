الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 إرهابيين

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت مقتل 6 من العناصر الإرهابية فى تبادل لاطلاق النار مع قوات الأمن خلال مداهمة وكر اختبائهم بأحد المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط / سوهاج الصحراوي الغربي.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن ذلك جاء فى اطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وحسب التلفزيون، "اضطلع قطاع الأمن الوطنى بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية، والتى يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية".

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأشار إلى أنه تم مداهمة الوكر فجر أمس وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية".

ولفت إلى العثور بحوزتهم على أربع بنادق آلية عيار 7.62×39 ، و2 بندقية خرطوش ، وكمية من الطلقات ، وعبوة ناسفة ، ووسائل إعاشة ، وبعض الأوراق التنظيمية".

وأشار إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.