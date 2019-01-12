ضبط أمريكي بحوزته أسلحة وطلقات محظورة بمطار القاهرة

المصدر: د ب أ

ضبطت الجمارك المصرية بمطار القاهرة اليوم السبت راكبا أمريكيا من أصل مصري حاول تهريب بندقية وطلقات وأسلحة محظور حيازتها طبقا للقانون داخل حقائبه لدى وصوله للمطار.

وقال إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة إنه "أثناء إنهاء الإجراءات، اشتبه رجال الجمارك فى حقائب راكب أمريكي، حيث تبين وصوله من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه بتفتيش حقائب الراكب الأمريكي تبين وجود بندقية مزودة بتلسكوب، ومجموعة من الطلقات، وبعض الأسلحة البيضاء، ومنظار للرؤية الليلية محظور حيازتها طبقا للقانون.

ولفت إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب واحتجاز المضبوطات وتحرير محضر وتسليمه للجهات الأمنية المختصة.