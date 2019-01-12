30 قتيلاً ومصاباً بتفجير إرهابي في العراق

المصدر: بغداد - البيان

عاد الإرهاب للضرب مجدداً في العراق، حيث سقط أمس عشرات العراقيين بين قتيل وجريح في انفجار بقضاءي الأنبار والقائم.

وفجر سوقاً شعبية في قضاء القائم غربي الأنبار، حيث أعلنت عضو مجلس محافظة الأنبار، أسماء العاني، ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة إلى 5 قتلى و25 مصاباً.

وأضافت - حسبما أفادت قناة العراقية الإخبارية - أن بعض الجرحى ينتمون لقوات الأمن وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى القائم. وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير، وأكدت وقوفها إلى جانب العراق ضد العنف والإرهاب والتطرف.

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عشرات القتلى والجرحى العراقيين بتفجيرين في محافظة الأنبار