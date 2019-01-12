عشرات القتلى والجرحى العراقيين بتفجيرين في محافظة الأنبار

المصدر: بغداد - عراق أحمد

سقط عشرات العراقيين بين قتيل وجريح في انفجارين بقضاءي القائم وعانة بالأنبار، فيما أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب العراق ضد الإرهاب.



أعلنت عضو مجلس محافظة الأنبار، أسماء العاني، ارتفاع حصيلة تفجير سيارة مفخخة في قضاء القائم إلى 5 قتلى و25 مصاباً. وأضافت - حسبما أفادت قناة العراقية الإخبارية - أن بعض الجرحى ينتمون لقوات الأمن وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى القائم.



وكانت سيارة مفخخة انفجرت، صباح أمس، وسط أحد الأسواق الشعبية بمدينة القائم. وكشف مصدر أمني عراقي، أمس، «أن الانفجار الذي استهدف السوق الشعبية تم عبر سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من السوق».



وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق بأن انفجاراً هزّ سوق الحصيبة بقضاء القائم في الأنبار، وقال: «إن سيارة مفخخة استهدفت سوق الحصيبة، في قضاء القائم»، لافتاً إلى أن «الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى».وكانت الشرطة العراقية ذكرت في وقت سابق أمس أن 4 عراقيين قتلوا وأصيب 25 آخرون جراء بانفجار سيارة مفخخة في قضاء القائم. وأوضحت مصادر في الشرطة أن «اعتداء إرهابياً بواسطة سيارة مفخخة مركونة نوع كيا، وقع قرب إحدى الأسواق بقضاء القائم في محافظة الأنبار».



وذكرت الشرطة العراقية أن امرأة وابنها قتلا أمس، جراء انفجار لغم أرضي في إحدى القرى التابعة لقضاء عانة التابع لمحافظة الأنبار (118 كيلومتراً غربي بغداد). وأبلغت المصادر «أن لغماً أرضياً من مخلفات الحرب ضد الإرهاب انفجر في قرية الفحيمي التابع لقضاء عانة لدى مرور مواطنين، ما تسبب بمقتل امرأة وابنها».

السعودية تدين



وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي خلف عدداً من القتلى والجرحى. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق ضد العنف والإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.



اغتيال مصور



وأفادت قيادة عمليات بغداد أمس بالعثور على جثة مصور يعمل لحساب قناة «الحرة عراق» الأمريكية في شارع القناة شرقي العاصمة العراقية بغداد. وذكر بيان صادر عن القيادة أن «شرطة بغداد شكلت فريق عمل يضم عدداً من المختصين للتحقيق في حادث مقتل المواطن سامر علي محمد، أحد العاملين في قناة الحرة عراق، الذي عثر على جثته في وقت متأخر من مساء الأربعاء في شارع القناة ببغداد.



تركيا تقصف



وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن سلاح الجو التركي تمكن من تحييد خمسة مقاتلين في غارات ضد منظمة حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» في منطقة «هاكورك» شمالي العراق.

وأشار البيان، الذي أوردته وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، إلى تدمير مغارات ومخابئ تابعة لـ «بي كيه كيه».



قرار بإنزال علم «كردستان» في كركوك



كشف مصدر من الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس، أن الحزب قرر إنزال علم إقليم كردستان من مقراته في محافظة كركوك باستثناء مبنى المكتب السياسي للحزب. وقال المصدر إن «الاتحاد الوطني الكردستاني قرر إنزال علم الإقليم من مقراته في كركوك، وإبقاءه على بناية المكتب السياسي للحزب شمالي كركوك فقط».



وأضاف المصدر أن الحزب «بانتظار قرار المحكمة الاتحادية للبت في قضية رفع علم إقليم كردستان على مكتبه السياسي شمالي كركوك».

يشار إلى أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قام الثلاثاء برفع علم إقليم كردستان على مقراته في محافظة كركوك، فيما وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإنزال العلم الكردستاني من المقرات الحزبية في كركوك، معتبراً ذلك العمل «مخالفاً للدستور».