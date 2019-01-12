باريس تطالب طهران بوقف أنشطتها الباليستية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تخطط لتنظيم قمة دولية بشأن الشرق الأوسط وخاصة حول إيران يومي 13 و14 فبراير المقبل في بولندا.

وذكرت الولايات المتحدة وبولندا في بيان مشترك أن وزراء من أنحاء العالم سيدعون لحضور القمة.لبحث عدد من القضايا المهمة، منها الإرهاب والتطرف وتطوير الصواريخ والانتشار والتجارة البحرية والأمن، والتهديدات التي تمثلها مجموعات تعمل بالوكالة في أنحاء المنطقة».

من جانب آخر، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران إلى الوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

يأتي هذا في وقت يقوم بومبيو بجولة في دول مجلس التعاون بدأها من البحرين، حيث استقبله العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمس وبحثا مجمل التطورات في المنطقة وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

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