التحالف الدولي بقيادة واشنطن يعلن بدء الانسحاب من سوريا

المصدر: أ ف ب

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن "الجمعة" بدء الانسحاب من سوريا، بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بسحب قواته من البلاد التي تشهد نزاعاً منذ أكثر من سبع سنوات.

وبدأت القوات الأميركية التي ساهمت في مواجهة التنظيم الإرهابي "داعش" منذ العام 2014 بخفض أعداد عناصرها، لكن لم يتضح بعد كم ستستغرق العملية وإن كانت ستشمل قوات باقي الدول المشاركة في التحالف.

وقال المتحدث باسم التحالف شون راين في بيان "بدأت قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد "داعش"، رافضا إعطاء تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود لأسباب أمنية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته أن عملية الانسحاب بدأت من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن " الخميس"، تمّ انسحاب جزء من القوات الأميركية من قاعدة الرميلان بمحافظة الحسكة".

وأكد أن "هذا أول انسحاب لقوات أميركية من سوريا منذ إعلان" ترامب الشهر الماضي قراره سحب قوات بلاده من سوريا.