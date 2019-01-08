منحة مليارية من الصين لدعم الاقتصاد السوداني

المصدر: د ب أ

كشف تقرير سوداني اليوم الثلاثاء عن ترقب وصول وديعة مليارية قادمة من الصين لدعم الاقتصاد السوداني بصورة عاجلة.

وذكرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية في عددها الصادر اليوم أنه من المتوّقع وصول منحة مليارية من الصين للسودان في الأيام القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن الصين كانت ترغب في إنشاء مشاريع استثمارية كبرى بالبلاد، لكّن تم الاتفاق على المنحة، بغية تحسين الأوضاع الاقتصادية.

على صعيد أخر ، قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن الحكومة ستفعل اتفاقاً سابقاً لها مع دولتين خليجيتين خاص بتزويد الخرطوم بالوقود لمدة عام مع فترة سماح.

وأشارت الصحفية في عددها اليوم إلى بدء تفعيل الاتفاق مع الدولتين لتوفير المواد النفطية، وفق دفعات على فترات محددة مع توقيتات زمنية مناسبة للخرطوم.

ونقلت الصحفية عن مصادر قولها إن الاتفاق قارب على التنفيذ بحصول الخرطوم على المواد النفطية (بنزين جازولين)، عبر البيع المباشر دون وسطاء مما سيوفر للخزانة العامة ملايين الدولارات كانت تذهب للوسطاء.

وتشهد عدة مدن وولايات سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية ما أدى إلى سقوط 19 حالة وفاة من بينهم أفراد من القوات النظامية وإصابة 219 مواطنا و187 من أفراد القوات النظامية ، حسبما أعلن بشارة جمعة ارور وزير الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية .

فيما أفاد حزب الأمة القومي السوداني المعارض بسقوط 45 قتيلا و1000 مصاب منذ انطلاق الاحتجاجات.

من جهتها ، تقول منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا لقوا حتفهم في الاحتجاجات.