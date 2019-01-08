الشرعية ترفض مناورة «الحل الشامل» الحوثية

المصدر: عدن، الرياض - البيان، وكالات

أكدت الشرعية اليمنية أنها لن تقبل بإجراء جولة جديدة من المشاورات إذا لم تنفذ ميليشيا الحوثي التزاماتها بشأن اتفاق السويد عبر الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.

ورفضت مراوغات الحوثي بطرح مسائل «الحل الشامل» للتهرب من استكمال اتفاق الحديدة وإسقاط «الجدول الزمني» لإنهاء الانقلاب. والتقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، في الرياض، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادات الشرعية، على أن تستأنف اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة عملها اليوم.

وأكد الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تقديم كافة التسهيلات للفريق الأممي في الحديدة. وبخصوص فتح الممرات الإغاثية الوارد في اتفاق السويد، كشف المالكي، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، عن رفض الميليشيا خروج قافلة إغاثة من ميناء الحديدة. وأعلن أن الاختراقات الحوثية لاتفاق السويد بلغت 368 خرقاً.

وإمعاناً في انتـــهاكاتها وخرق اتفاق السويد، قصفت الميليشيا مخازن تابعة لمنظمات إغاثية في منطقة الكيلو 7 بالحديدة بقذائف المدفعية، ما أسفر عن تدمير وإحراق محتوياتها، غير مبالية بالظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها الأسر اليمنية.

اقرأ أيضاً:

الحوثي يدمر مخازن الإغاثة في الحديدة

«المركزي» اليمني : وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية

«مسام» يطهر الطريق الرئيسي بين مأرب والجوف من ألغام الحوثي