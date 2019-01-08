المصدر: الرياض، عدن - وكالات

أعلن البنك المركزي اليمني وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 13 بمبلغ قدره 56.7 مليون دولار، والمخصصة لعدد من تجار السلع الأساسية مقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية.

وأوضح البنك المركزي اليمني في بيان صحافي أن إجراءات السحب لا تأخذ أكثر من خمسة عشر يوماً بكل الإجراءات لحين وصول المبالغ إلى البنوك المراسلة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل بتلك الإجراءات دون احتساب أي رسوم. الجديد ذكره أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية لجميع سكان الجمهورية اليمنية دون تفريق وأن أسعار المصارف ثابتة حسب أسعار العام 2018.

في السياق،أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، أن السعودية لن تدخر جهداً في دعم جهود السلام والحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وقال السفير آل جابر خلال لقائه في مدينة الرياض وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، إن السعودية ستواصل الإسهام لتحقيق استقرار اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.

من جهته أشاد وزير الخارجية اليمني بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.