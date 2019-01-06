ترامب يؤكد مقتل مدبر الهجوم على المدمرة "كول" في اليمن

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أنباء مقتل جمال البدوي، القيادي في تنظيم القاعدة، والمتهم بأنه المخطط للهجوم على المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) قبل أكثر من 18 عاما.

وكتب ترامب اليوم الأحد على تويتر:" جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين فقدناهم والذين أُصِيبوا في الهجوم الجبان على المدمرة يو إس إس كول ".

وتتهم الولايات المتحدة البدوي بالتخطيط للهجوم الذي استهدف المدمرة الأميركية قبالة ميناء عدن اليمني في أكتوبر 2000.

كان انتحاريان فجرا نفسيهما بالقرب من السفينة الحربية ما أسفر عن مقتل 17 جنديا أميركيا، وكان قد ألقي القبض على البدوي مرتين في اليمن لكنه تمكن من الهرب في المرتين.

وكانت قوات أميركية نفذت غارة جوية في اليمن يوم الثلاثاء الماضي، وحسب تصريحات الجيش الأميركي فإنه لم يكن من غير الواضح بعد ما إذا كان البدوي قُتِلَ في هذا الهجوم.