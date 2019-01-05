الإرياني لـ « البيان »: الحوثيون يتلاعبون بالجهود الدولية لإحلال السلام

المصدر: دبي - أكرم أبو الهنود، عدن - البيان

مجدداً تتعمد ميليشيا الحوثي نسف أي محاولة للسلام في اليمن بمحاولة المراوغة والاستمرار بالتعنت في تطبيق اتفاق السويد.

حيث أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات لـ«البيان» أن الحوثيين يتلاعبون بالجهود الدولية لإحلال السلام، وقال: إن كل الدلائل تظهر مدى تعنت الميليشيا ورفضها التخفيف من مأساة الشعب اليمني.

حيث رفضت نزع الألغام التي تعيق مرور المساعدات، كما أنها تتحايل على بنود اتفاق السويد. وأشار إلى أن الحوثي يريد من العالم أن يصدق مسرحية تسليم ميناء الحديدة، متجاهلاً كل الاتفاقيات الدولية.

في غضون ذلك، غادر الجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة المراقبة الدولية الحديدة، غاضباً بعد مضايقات تعرض لها من قبل الميليشيا بعد كشفه تلاعبها.

من جهة أخرى يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء اليوم لإجراء جولة محادثات جديدة لإنقاذ اتفاق السويد. إلى ذلك، اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الحوثيين بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين، مطالباً بالتحقيق مع المتورطين.

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