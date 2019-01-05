المصدر: دبي ـــ البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن النقاش الدائر بشأن عجز قطر عن استضافة المونديال من دون إسهام جيرانها، يؤكد احتياج الدول الطبيعي إلى محيطها.

وقال قرقاش في تغريدة عبر «تويتر»، أمس: «النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم بدون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي، ويؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها، مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى».

من ناحيته، قال المعارض القطري سلطان بن سحيم: «بالرغم من 200 مليار دولار ينفقها النظام البائس على استضافة كأس العالم (نصيب الفرد من المواطنين سيكون من الكلفة 6.4 ملايين دولار)، إلا أن تعثر البطولة يلوح في الأفق لسوء التخطيط وعجز الرؤية، أموال بلادنا وثروات شعبنا يتلاعب بها النظام لنزواته ومغامراته».

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قرقاش: عجز قطر عن استضافة المونديال يؤكد حاجتها إلى محيطها