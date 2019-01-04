تمديد حال الطوارئ في تونس

المصدر: أ ف ب

أعلنت الرئاسة التونسيّة الجمعة أنّ حال الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف تفجير جهادي حافلة للأمن الرئاسي، تمّ تمديدها شهراً واحداً حتى الرابع فبراير المقبل.

وأعلنت الرئاسة في بيان أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرّر "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد"، وذلك بعد "استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وفي انتظار مُصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ".

ورجّح مسؤول في الرئاسة التونسية طلب عدم كشف هويته أن يكون هذا التمديد هو الأخير بانتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ.

وتم فرض حال الطوارئ استناداً إلى "قرار" أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في 26 يناير 1978.

ويأتي تمديدها غداة مقتل "إرهابيَّين" في عملية لمكافحة الإرهاب داهمت خلالها قوات الأمن منزلاً في منطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد حيث كانا يختبئان.