تشييع جثمان الطفل اليمني عبدالله بعد نضال أمه لرؤيته بأميركا

المصدر: رويترز

شيع معزون في ولاية كاليفورنيا الأميركية جثمان الطفل عبد الله حسن الذي توفي في سن عامين والذي جاهدت أمه اليمنية لرؤيته قبل وفاته بعد أن انفصل عنها منذ أكثر من عام بسبب حظر على السفر فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال علي حسن والد الطفل، وهو أميركي الجنسية، في مراسم تأبين ابنه إنه ليس غاضبا لكنه يأمل أن تسهم تجربة أسرته في تغيير السياسات بما يسهل السفر على الأسر التي فرق شملها الحظر.

ولم يسمح لشيماء صويلح والدة الطفل اليمنية الجنسية بدخول الولايات المتحدة منذ أن أيدت المحكمة العليا الأميركية حظرا رئاسيا يستهدف مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

وعانى الطفل عبد الله من مرض نادر يصيب المخ ونقل إلى مستشفى الأطفال في أوكلاند قبل خمسة أشهر. وأحجم الأب عن رفع أجهزة الإعاشة عنه لتتمكن والدته من الحضور لرؤيته ووداعه.

وبعد نشر قصة الأسرة، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاء وسمحت للأم بدخول الولايات المتحدة.