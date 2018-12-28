اندلاع حريق في مستودع بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية، عن اندلاع حريق محدود في مستودع إحدى الشركات العاملة في حرم المطار، مضيفا أن مكافحة الحريق جارية من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني.

وقال المطار في تغريده له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات".

تنويه:

نشب حريق محدود في مستودع احدى الشركات العاملة في حرم مطار الملك عبد العزيز الدولي وجاري مكافحة الحريق من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني علماً بأن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات ولله الحمد. — مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) December 28, 2018