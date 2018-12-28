 اندلاع حريق في مستودع بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة - البيان

اندلاع حريق في مستودع بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية، عن اندلاع حريق محدود في مستودع إحدى الشركات العاملة في حرم المطار، مضيفا أن مكافحة الحريق جارية من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني.

وقال المطار في تغريده له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات".

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