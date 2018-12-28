اندلاع حريق في مستودع بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بالسعودية، عن اندلاع حريق محدود في مستودع إحدى الشركات العاملة في حرم المطار، مضيفا أن مكافحة الحريق جارية من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني.
وقال المطار في تغريده له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات".
تنويه:— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) December 28, 2018
نشب حريق محدود في مستودع احدى الشركات العاملة في حرم مطار الملك عبد العزيز الدولي وجاري مكافحة الحريق من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني علماً بأن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات ولله الحمد.