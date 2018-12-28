البحرين تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا

المصدر: بنا

أعلنت وزارة خارجية البحرين عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة من دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية حرص المملكة على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وأهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.