خليفة يصدر قراراً بتحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في «الوطني»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (9) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين وإعارة مسؤولين في الجهات الحكومية، وتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس. ونصت المراسيم الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تعيين محمد راشد سلطان المخاوي السويدي مديراً تنفيذياً للمراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد، وتعيين سعيد عبد الغفار حسين أميناً عاماً للهيئة العامة للرياضة.

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