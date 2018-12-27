خليفة يصدر قراراً بتحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في «الوطني»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم «9» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم «3» لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وبحسب المادة الأولى: «يستبدل بنصوص المادة الرابعة «فقرة أ» والمادة السابعة مكرر من قرار رئيس الدولة رقم «3» لسنة 2006 المشار إليه وتعديلاته النصوص التالية: المادة الرابعة «فقرة أ»: تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من: وزير العدل، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الداخلية، ممثل عن الهيئة العامة للهوية والجنسية، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرراً، و3 من الشخصيات العامة يختارهم رئيس اللجنة.

وبشأن تعديل المادة السابعة: «تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة، ويرأسها وكيل الوزارة، وفيما يخص المادة الثامنة مكررا: «تتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقديم ميزانية تقديرية لتنفيذ انتخابات الوطني الاتحادي وتقديمها لوزارة المالية عند إعداد مشروع ميزانيتها بالسنة المالية التي تسبق انتخابات المجلس الوطني وفقاً للإجراءات والقرارات المتبعة في هذا الشأن».

ونصت المادة الثانية من القرار رقم «9» لسنة 2018 على: «يضاف على اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة «الثامنة» من القرار رقم «3» لسنة 2006 لجنة جديدة باسم «لجنة الأنظمة الذكية» ونصت المادة الأخيرة من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وفي إطار آخر أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين وإعارة مسؤولين في الجهات الحكومية، وتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

ونصت المراسيم الصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تعيين محمد راشد سلطان المخاوي السويدي مديراً تنفيذياً للمراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة مساعد، وتعيين سعيد عبد الغفار حسين أميناً عاماً للهيئة العامة للرياضة، وإعارة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع إلى ديوان ولي عهد أبوظبي لـ 6 أشهر.

كما نصت المراسيم على تعيين عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سفيرا غير مقيم لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.