البرلمان الألماني يعتبر تركيا قوة احتلال في سوريا

المصدر: د ب ا

اعتبر تقرير علمي صادر من البرلمان الألماني (بوندستاغ) تركيا قوة احتلال في سوريا.

وجاء في التقرير الذي تم إعداده بتكليف من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه عند التدقيق في الأمر يتضح أن "التواجد العسكري التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا ومناطق أعزاز والباب وجرابلس شمالي البلاد يستوفي كافة معايير الاحتلال العسكري".

يذكر أن القوات التركية توغلت في شمالي سورية في يناير الماضي لمقاتلة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا على أنها منظمة إرهابية. واستندت الحكومة التركية في هذه العملية على حق الدفاع الذاتي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا عزمه شن هجوم جديد على وحدات حماية الشعب الكردية، إلا أنه أرجأ تنفيذ ذلك لأجل غير مسمى عقب إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

ولم تضع الحكومة الألمانية حتى الآن تصنيفا لعملية عفرين وفقا للقانون الدولي، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال في مارس الماضي إن العملية العسكرية التركية "لن تكون بالتأكيد متوافقة مع القانون الدولي"، إذا بقيت القوات التركية على الدوام في سوريا.

وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، إن هذا التقرير يجب أن يكون صيحة إيقاظ للحكومة الألمانية.

وأضافت: " أنه لأمر مشين الاستمرار في عدم تقييم توغل واحتلال أجزاء من سورية من جانب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أنه انتهاك للقانون الدولي رغم كافة تقارير ومواقف كافة الكتل البرلمانية".