علاوي لـ«البيان »: أزمة الحكومة العراقية متعلّقة بتدخلات إيران

المصدر: حوار - ليلى بن هدنة

حذر زعيم «ائتلاف الوطنية» في العراق، رئيس الحكومة الأسبق، الدكتور إياد علاوي، في حوار خص به «البيان»، من ظهور جيل ثالث من الإرهاب سيكون مزيجاً من النهج الإرهابي لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، معتبراً أنه سينطلق على الأغلب من العراق وسوريا وإفريقيا وأفغانستان، فيما أشار إلى أن أزمة الحكومة العراقية متعلقة بتدخلات إيران.

وقال علاوي إن المعضلة لا تتعلق باستكمال الوزارة أو عدم استكمالها، وإنما تكمن في الانقسام الحاصل في مجلس النواب بين القوى السياسية التي تتصارع فيما بينها على النفوذ والاستحواذ على مراكز القوة، وتنطلق من نهج المحاصصة السياسية الجهوية، سواء كانت طائفية أو عرقية، وهو ما شكّل بيئة حاضنة للإرهاب.

وأكد علاوي وجود قوى إقليمية ودولية تريد الاستيلاء على مقدرات العراق وقراره السيادي ومستقبله.

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