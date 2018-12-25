الحكومة المصرية تنفي رفع سعر رغيف الخبز

المصدر: البيان الالكتروني

أكدت الحكومة المصرية أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز على بطاقات الدعم بـ5 قروش دون أي زيادة.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ، أنه في ضوء ما تردد من أنباء باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم الفترة المقبلة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.



وأوضحت وفقاً للصحف المصرية أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بـ5 قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل.



وأضافت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مشيرة إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

