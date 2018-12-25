العثور على رفات 34 إثيوبياً ذبحهم داعش في ليبيا

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الليبية الإثنين اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 34 مسيحياً إثيوبياً قضوا على يد تنظيم داعش عام 2015.

وأفاد مسؤول ليبي الإثنين أن رفاتهم استخرجت قرب سرت المعقل السابق للتنظيم قبل اخراجه من هذه المدينة الساحلية في ديسمبر 2016.

وقال طه حديد الناطق باسم قوة حماية سرت إن جثامين 34 إثيوبيا استخرجت الأحد من مزرعة قرب المدينة.

وأضاف "بحسب مكتب النائب العام فإن هذه الرفات تعود الى الإثيوبيين الذين تم اعدامهم".

ووفق ادارة التحري والتحقيقات الجنائية في مصراتة فقد جاء اكتشاف المقبرة الجماعية نتيجة اعترافات لأعضاء في التنظيم اعتقلوا خلال معركة استعادة سرت.

وقالت الإدارة على صفحتها في فيسبوك ان اعادة الرفات الى إثيوبيا ستتم "بعد إنهاء الاجراءات القانونية المعمول بها محليا ودوليا".