الإمارات توفر فرص عمل لـ 3200 يمني

المصدر: عدن - البيان، وكالات

وفرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» فرص عمل جديدة لـ 3200 يمني من أبناء الساحل الغربي في 23 شركة مقاولات تنفذ مئات المشاريع الخدمية والتنموية على امتداد قرى ومدن ومناطق الساحل الغربي.

وذلك عبر تنفيذ مشاريع عديدة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء ومراسي الصيد والإنزال السمكي فضلاً عن المشاريع الإغاثية والإنسانية. وسلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، شحنة أدوية نوعية إلى مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

سياسياً، تفقد رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحُديدة، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، مهمّته في المدينة بزيارة إلى مينائها وتوقيع اتفاق مع برنامج الغذاء العالمي لتزويد الميناء باثنتين من الرافعات العملاقة لرفع كفاءة تفريغ السفن، وذلك في أول خطوة يتخذها تمهيداً لانسحاب ميليشيا الحوثي من الميناء في غضون أيام.

وواصلت الميليشيا خروقاتها لاتفاق الهدنة، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية أن الحوثيين خرقوا اتفاق السويد 138 مرة.

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