الإمارات توفر 3200 فرصة عمل في الساحل الغربي

المصدر: الساحل الغربي، المكلا - وام

وفرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» فرص عمل جديدة لـ 3200 مواطن يمني من أبناء الساحل الغربي في 23 شركة مقاولات تنفذ مئات المشاريع الخدمية والتنموية على امتداد قرى ومدن ومناطق الساحل الغربي.

تأتي هذه الخطوة في إطار فرص العمل التي وفرتها الهيئة لأبناء الساحل الغربي عبر تنفيذ مشاريع عديدة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء ومراسي الصيد والإنزال السمكي فضلاً عن المشاريع الإغاثية والإنسانية.

وقد وفرت المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية التي نفذتها الهيئة في الساحل الغربي الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية للمواطنين وساهمت في تخفيف نسبة البطالة في قرى ومدن ومناطق الساحل ورفعت المعاناة عن كاهل الأسر اليمنية وحسنت مستوى معيشتها وظروفها الإنسانية.

وقال عدد من أصحاب شركات المقاولات - المنفذة للمشاريع الممولة بالكامل من «الهلال» في الساحل الغربي - إن كل العاملين معهم في هذه المشاريع من أبناء مناطق ومديريات الساحل الغربي.

من جهتهم أكد مواطنون يمنيون - يعملون في مشاريع في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة - أنه بفضل المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات في المحافظة وبقية مناطق الساحل الغربي توفرت لهم ولكثير من أبناء الساحل فرص عمل ساعدتهم على إعالة أسرهم وتحسين مستوى معيشتها وساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة معاناة آلاف الأسر الأخرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

شحنة أدوية

في السياق، سلمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، شحنة أدوية نوعية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اشتملت على ثلاث حاويات من الأدوية العلاجية والمستلزمات الطبية المجانية.

وتأتي هذه الدفعة من المساعدات الطبية الحيوية ضمن الجهود التي تقوم بها الإمارات لدعم القطاع الطبي والاستشفائي لتوفير العلاج المناسب للمرضى اليمنيين واستجابة لمناشدات الأشقاء في مكاتب الصحة العامة والسكان في مديريات محافظة حضرموت لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى.

وأكدت مؤسسة خليفة أنها ستكثف عملها الإنساني في محافظة حضرموت عبر تقديم المساعدات العلاجية وتلبية احتياجات المرضى في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور الذي يعانيه معظم السكان.

وأشاد الدكتور رياض الجريري مدير عام مكتب الصحة والسكان في المكلا بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لليمن بشكل عام ومحافظة حضرموت على وجه الخصوص خاصة في الجانب الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.