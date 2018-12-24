الفريق الأممي يبحث الأربعاء آلية الانسحاب الحوثي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

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يعقد فريق الإشراف الأممي على هدنة الحديدة أول لقاءات العمل الخاص بانسحاب ميليشيا الحوثي الإيرانية من الموانئ، بعد غدٍ الأربعاء، حيث وصل الفريق إلى الحُديدة، أمس، قادماً من صنعاء برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

ووصل من الفريق الأممي 8 أفراد إلى الحُديدة، على أن يتبع ذلك دفعة أخرى من المراقبين الذين سيبلغ عددهم نحو 40 فرداً، إلى جانب ممثلين عن الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي.

وسيضع الفريق آلية لتنفيذ اتفاق السويد، بانسحاب عناصر الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. كما سيتبع ذلك إعادة انتشار القوات من وسط المدينة، حيث ستتمركز القوات المشتركة اليمنية في جنوب الحديدة، فيما ستنسحب الميليشيا إلى مواقع جديدة في شمال المدينة.

ومن المقرر أن ينــظر الفريق الأممي في التلاعب الحوثي بإدارة المدينة، ويطلب منه إيـــقاف مراوغاته المكشوفة، وترهيب أعضاء مجلس الإدارة المدنية الذي كان يدير الحديدة قبل الاحتلال الحوثي. ورصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة 63 خرقاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال 3 أيام بدءاً من سريان الهدنة.

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