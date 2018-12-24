الفريق الأممي في الحديدة للإشراف على انسحاب الحوثي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

وصلت الدفعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والمكونة من ثمانية أفراد إلى مدينة الحديدة مساء أمس على أن يتبع ذلك دفعة أخرى من المراقبين الذين سيبلغ عددهم بحدود 40 فرداً إلى جانب ممثلين عن الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية.

فيما رصدت قوات الشرعية 63 اختراقاً ارتكبتها الميليشيا خلال 3 أيام بدءاً من سريان الهدنة، في وقت منعت الميليشيا فريقاً من برنامج الغذاء العالمي، من دخول مدينة تعز عبر المدخل الشرقي للمدينة، في خرق جديد لاتفاق السويد.

وقالت مصادر محلية في الحديدة لـ«البيان» إن الفريق الأممي وصل إلى الحديدة، قادماً من صنعاء عبر البر والتي وصل إليها قادماً من عدن، حيث التقى بممثلي ميليشيا الحوثي في فريق التهدئة، كما اصطحب معه ستة من المراقبين الدوليين كانوا قد وصلوا إلى هناك الليلة قبل الماضية.

وحسب المصادر فإن الفريق بكامل أعضائه سيعقد أول لقاء له في مدينة الحديدة بعد غد (الأربعاء) لوضع آلية لتنفيذ الاتفاق والتي ستبدأ بانسحاب عناصر الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. كما سيتبع ذلك إعادة انتشار القوات من وسط مدينة الحديدة، حيث ستتمركز القوات المشتركة في جنوب المدينة، فيما ستنسحب الميليشيا إلى مواقع جديدة في شمال مدينة الحديدة.

ومن المقرر أن ينظر الفريق الأممي في التلاعب الحوثي بإدارة المدينة، والطلب منه إيقاف مراوغاته المكشوفة في تغيير ملابس قوات الأمن التابعة للميليشيا، وترهيب أعضاء مجلس الإدارة المدنية الذي كان يدير الحديدة قبل الاحتلال الحوثي. واستناداً إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد، سيقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف تعهداتها.

وفي نيويورك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنّ كامرت حث الأطراف على تطبيق الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في الحديدة والتعاون لضمان نقل المساعدات الإنسانية من الميناء إلى سائر أنحاء البلاد.

خروقات الحوثي إلى ذلك، رصدت خلية التنسيق بمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة 63 اختراقاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال 3 أيام بدءاً من سريان الهدنة. وقالت الخلية في بيان لها نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن خروقات الانقلابيين الحوثيين تنوعت ما بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة.

وأوضح البيان أن الميليشيا ارتكبت 11خرقاً في اليوم 17 من الشهر الجاري، فيما شهد يوم 18، 19 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل مدني واحد، وإصابة 5 آخرين. وأضافت الخلية أن الميليشيا ارتكبت في اليوم 19 من الشهر الجاري 10 خروقات فيما يعد الـ20 من من الشهر الأكثر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم رصد 23 انتهاكاً ارتكبته الميليشيا و11 خرقاً شهده اليوم التالي له.

منع دخول وفِي تعز منعت ميليشيا الحوثي، فريقاً من برنامج الغذاء العالمي، من دخول مدينة تعز عبر المدخل الشرقي للمدينة من منفذ الحوبان شرقي وهو المدخل الرئيسي الذي يربط تعز بمحافظة اب وصولاً إلى صنعاء.

وقال مسؤول في المحافظة، إنه تعذر زيارة وفد برنامج الغذاء العالمي ودخول المدينة بسبب رفض الحوثيين السماح لهم المرور عبر طريق الحوبان مروراً بجولة القصر.

الوضع الانساني وأوضح مدير عام التخطيط والتعاون الدولي، نبيل جامل، أنه كان من المفترض وبناءً على مذكرة سابقة من برنامج الغذاء العالمي تلقتها السلطة المحلية أن يصل وفد من البرنامج برئاسة نائب مدير البرنامج في اليمن، علي رضا، لزيارة تعز اليوم وغداً، وذلك للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة.

هذه الخطوة أتت متزامنة مع وصول فريق المراقبين الدوليين وفق اتفاق السويد الذي ينص إلى جانب وقف إطلاق النار في محافظة تعز فتح الممرات الانسانية في مدينة تعز مع إعلان هدنة شاملة في المحافظة التي تخضع عاصمتها لحصار خانق منذ أربعة أعوام، حيث تسيطر الميليشيا على مداخلها الثلاثة من اتجاه اب ولحج والحديدة باستثناء منفذ فرعي يربط المحافظة بجنوب البلاد.

