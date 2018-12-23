خادم الحرمين يؤدي صلاة الجنازة على الأمير طلال بن عبدالعزيز

المصدر: واس

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله - رعاه الله - الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأبناء الفقيد كل من الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز.



وقد أدى الصلاة على الفقيد - رحمه الله - الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.