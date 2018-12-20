السودان: مقتل متظاهِرَين في احتجاج على رفع أسعار الخبز

المصدر: د ب أ

لقي سودانيان حتفهما برصاص الشرطة اليوم الخميس خلال مظاهرات احتجاجية على غلاء المعيشة في شمال وشرق البلاد .

وقتل شاب يدعى محمد عيسى الشهير بـ(ماكور) برصاص الشرطة صباح اليوم أثناء مظاهرات إحتجاجية بمدينة بربر التابعة لولاية نهر النيل بشمال السودان، فيما أصيب عشرات واعتقلت السلطات العشرات من المتظاهرين ، حسبما أفاد موقع سودان تايمز اليوم .

وفي وقت سابق قالت الصحف السودانية ، إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي في ولاية القضارف لتفرقة المتظاهرين وسط أنباء عن مقتل أحد المتظاهرين، وهو طالب يدعى مؤيد أحمد.

وأشارت إلى احتراق مبنى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينة دنقلا، التي شهدت اليوم احتجاجات على ارتفاع الأسعار .

وكانت السلطات السودانية أعلنت أمس الأربعاء، حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمالي البلاد، وسط احتجاجات على ارتفاع الأسعار.