سناتور جمهوري يكشف مخاطر انسحاب أميركا من سوريا

المصدر: رويترز

قال السناتور الجمهوري لينزي غراهام، المدافع الدائم عن الرئيس، إن أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا سيكون "خطأ".

وقال غراهام في بيان "الانسحاب الأميركي في هذا التوقيت سيكون انتصارا كبيرا لتنظيم داعش وإيران وبشار الأسد وروسيا. أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة على أمتنا والمنطقة والعالم بأسره".

وأضاف "سيزيد من صعوبة الاستعانة بشركاء في المستقبل للتصدي للإسلام الراديكالي. وستعتبر إيران وغيرها من الأطراف الشريرة ذلك دلالة على الضعف الأميركي في الجهود الرامية لاحتواء النفوذ الإيراني".

وقال مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدرس انسحابا كاملا للقوات الأميركية من سوريا مع اكتمال حملتها لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.