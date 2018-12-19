الإمارات: نرفض أي مساس بمكانة السعودية والتدخل بشؤونها

المصدر: أبوظبي - وكالات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها مع السعودية في موقفها تجاه ما صدر أخيراً عن مجلس الشيوخ الأميركي، وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة ومكانتها الإقليمية، فيما أكدت مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي تضامنهما مع المملكة ورفضهما المساس بمكانتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض الإمارات أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والتعرض لقيادتها، ورفضها أي ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي ومكانتها.

وجددت تأكيد موقف الإمارات الثابت إلى جانب المملكة فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتأكيدها أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

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