السعودية: أمر ملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي جديد

المصدر: واس

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.