الحوثي يخرق اتفاق وقف النار ويقصف أحياء سكنية بالحديدة

المصدر: البيان الالكتروني

خرقت ميليشيات الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بعد أقل من ساعة من بدء سريانه.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية في الحديدة أن الميليشيات الانقلابية قصفت بالمدفعية مواقع وسط مدينة الحديدة وأحياء سكنية.

وقالت إن مدفعية ميليشيات الحوثي المتمركزة في كلية الأداب وفي حي غريب ومحيط المؤسسة العامة للكهرباء شنت قصفاً عنيفاً على الاحياء السكنية للحي، وفقا لسكاي نيوز.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف ورأس عيسى قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويد.

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