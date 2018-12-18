بدء اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

المصدر: وكالات

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق السويد.

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة 12 من مساء الاثنين بالتوقيت اليمني( التاسعة بتوقيت غرينتش).

ويشمل قرار الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار المناطق التي جاءت في اتفاق السويد وهي محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.