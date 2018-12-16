بدعم من الإمارات.. وضع حجر الأساس لبناء جامع النوري ومئذنته بالموصل

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس الوقف السني العراقي عبد اللطيف الهميم اليوم الأحد وضع حجر الأساس، وبدء العمل لإعادة بناء الجامع النوري ومنارة الحدباء التراثية في البلدة القديمة بمدينة الموصل.

وقال الهميم "إعادة بناء هذا الصرح التراثي بعد أن تم تدمير معالمه من قبل أبشع تنظيم إرهابي".

وأضاف أن "بناء الجامع والمنارة، يعود بدوره إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تبرعت بمبلغ 50 مليون دولار من أجل إعادة هذا المعلم التاريخي الحضاري لمحافظة نينوى".

وأوضح أن "عملية بناء هذه المنارة والجامع ستكون على شكل أحدث مع تغيير بسيط للمنارة والجامع التاريخي، والكل يعلم أن منارة الحدباء كانت مائلة وآيلة للسقوط بسبب عمرها التاريخي الذي يعود لمئات السنيين".

من جانبه، أكد محافظ نينوى نوفل العاكوب أن "بناء هذه المنارة التاريخية وجامع النوري الكبير سيكون بمشاركة فرق هندسية من الحكومة المحلية وبعض الشركات الأجنبية والعربية"، موضحا أن عملية البناء بدأت اليوم".

ويعد جامع النوري أحد أبرز المساجد الأثرية في العراق حيث يحمل المسجد اسم "النوري" نسبة إلى "نور الدين الزنكي" الذي أمر ببنائه في عام 1172م.

أما منارة الحدباء المائلة، التي تشكل رمزا للمدينة فقد تم طبعها على العملة العراقية من فئة عشرة آلاف دينار.