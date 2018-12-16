الرئيس العراقي يتخلى عن الجنسية البريطانية

المصدر: د ب أ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة العراقية اليوم الأحد تخلي الرئيس العراقي برهم صالح عن الجنسية البريطانية.

وقال لقمان الفيلي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، في بيان صحفي: "الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية إلتزاما منه بما جاء في الدستور العراقي، وأن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت".

وأضاف أن الرئيس: "إذ يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية فإن تنازله يأتي إلتزاماً منه بما جاء في الدستور العراقي في الفقرة الرابعة التي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق".

ويحمل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الجنسية الفرنسية، فيما يحمل العشرات من القيادات العراقية جنسيات من إيران وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والسويد والدنمارك وغيرها.

ويعد الرئيس العراقي برهم صالح أول رئيس جمهورية عراقي بعد عام 2003 يتخلى عن جنسية أجنبية استنادا إلى الدستور العراقي.