الحوثي يراوغ للالتفاف على الاتفاق

المصدر: عدن، تعز - البيان

اتخذت ميليشيا الحوثي الإيرانية إجراءات في مدينة الحديدة بهدف التحايل على تطبيق اتفاق السويد الذي يقضي بانسحابها من الحديدة، حيث رصد سكان في الحديدة تحدثوا لـ«البيان» مواصلة الميليشيا إغلاق الشوارع، واستحداث الحواجز الترابية والمتاريس في أحياء المدينة.

كما استمرت في حملة الاعتقالات بحق المدنيين بتهمة التعاون مع الشرعية والتحالف، كما واصلت إطلاق القذائف نحو مواقع قوات الشرعية.

وقال شهود إن الميليشيا ألزمت مسلحيها بارتداء اللباس الرسمي لقوات الشرطة، كما قامت بطلاء سيارات قواتها بألوان قوات الشرطة في مسعى للتحايل على اتفاق السلام.

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