تفاؤل حذِر في مشاورات السويد بعد تبادل قوائم الأسرى اليمنيين

المصدر: Ⅶ استوكهولم - البيان، وكالات

شهدت مشاورات السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين تفاؤلاً حذِراً في أعقاب حدوث تقدّم بتبادل الطرفين قوائم المعتقلين والمختطفين والمحتجزين عبر تسليمها إلى مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وتضمنت القوائم، بحسب مصادر متطابقة، أسماء ما يزيد على 15 ألف معتقل من الطرفين.

وأعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن وفد الشرعية قدّم قائمة تضم 8576 معتقلاً في سجون الحوثي. وأضاف أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة. وقال مصدر في الوفد الحكومي إن الفترة التي أُعطيت لتنفيذ الاتفاق 40 يوماً، مع توقعات بتنفيذه في الثلث الأخير من يناير المقبل. والتقى ممثلون عن الطرفين في جلسة مباشرة، وتبادلا مصافحة نادرة.

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