أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم الأحد أن بلاده تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن

وقال تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج خلال مؤتمر في أبوظبي إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.

واكد إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.