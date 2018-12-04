قطر لاعب صغير يغادر «أوبك» الكبار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختارت قطر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بطريقة مذلّة، حيث أرفقت تبريراتها بالاعتراف على لسان وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، بأن الدوحة «لاعب صغير للغاية في أوبك ولا قول لها في ما يحدث».

ورغم نفيها أي دوافع سياسية وراء هذه الخطوة التي باركتها إيران، إلا أنها سرعان ما وجهت النقد إلى الكبار في أوبك، عبر زعمها أن «المنظمة تسيطر عليها وتديرها دولة واحدة»، في إشارة إلى السعودية التي تقود توافقات من أجل تحديد سقف الإنتاج.

وعلّق معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على القرار القطري بالقول إن «البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية».

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