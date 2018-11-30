هجوم إرهابي على دورية أمنية في القصرين التونسية

المصدر: د ب أ

أعلنت مصادر إعلامية متطابقة بجهة القصرين غرب تونس عن تعرض دورية أمنية مساء الخميس لهجوم إرهابي من قبل مسلحين أسفرت عن جرح مواطن على الأقل.

وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل أن مجموعة تتكون من ثلاثة عناصر إرهابية كانوا على متن دراجتين ناريتين، اعترضوا دورية أمنية في مدينة القصرين، وفتحوا النار على أعوانها، بواسطة سلاحي كلاشنيكوف، على مستوى الطريق الرئيسية الحبيب بورقيبة.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها المصادر الاعلامية بجهة القصرين، فإن العناصر الأمنية تصدت للمجموعة الإرهابية وتبادلت إطلاق النار مع أفرادها، قبل أن ينسحب المسلحون.

وأفادت إذاعة جوهرة الخاصة أن المسلحين أصابوا مواطنا بطلق ناري في صدره نقل على إثره إلى المستشفى الجهوي بالقصرين.

وتجري عمليات ملاحقة للعناصر الإرهابية من قبل الوحدات الأمنية.

وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال القريبة من منذ 2011 وتقوم من حين لآخر بعمليات سطو في المناطق السكنية القريبة أو شن هجمات مباغتة على دوريات أمنية.