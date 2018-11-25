اكتشاف وتدمير 36 لغماً بحرياً حوثياً جنوب البحر الأحمر

المصدر: واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف البحرية وضمن جهود استمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية بجنوب البحر الأحمر، فقد تم اكتشاف وتفجير عدد (86) لغماً بحرياً منذ بداية العمليات العسكرية، وأن ما تم اكتشافه وتدميره خلال الأسبوع المنصرم بلغ عدد (36) لغماً بحرياً تمت زراعتها مؤخراً، حيث تم اليوم اكتشاف وتدمير (13) لغماً بحرياً تمت زراعتها بطريقة عشوائية.

وتشمتل هذه الألغام على ألغام معلقة وألغام طافية تمت زراعتها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العقيد المالكي استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام على المنشآت الحيوية الساحلية وقوارب الصيد ومرتادي الشواطىء من المدنيين، وكذلك السفن التجارية وناقلات النفط العملاقه وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية، وأن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتهديد سلامة خطوط الموصلات البحرية والتجارية العالمية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به من أعمال إرهابيه وعدائية، ومنها مؤخرا ً زراعة تلك الألغام البحرية، لهو دليل قاطع بعدم جدية هذه المليشيا لوقف الأعمال الإرهابيه والعدائية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي، ولا تعبر عن الرغبه الجاده لبذل جهود الوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وتتحمل الميليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية القانونية لأي أضرار أو كوارث بيئية واقتصادية نتيجة أعمالها الإرهابية والعدائية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.