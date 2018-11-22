واشنطن: التزامنا بالشراكة الاستراتيجية مع الرياض تاريخي وحيوي لأمننا القومي

المصدر: دبي، واشنطن - وكالات

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تقارير إعلامية تحدثت عن تحضير قيادة المملكة لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقال الجبير، خلال مقابلة مع شبكة «سي. إن. بي. سي» الأميركية نُشرت أمس:

«أؤكد أن هذا الأمر مضحك، ويخرج عن كل الحدود التي تطاق». وتابع: «لقد شهدنا تسريبات في وسائل الإعلام من تركيا وكيانات إخبارية مملوكة لقطر تسيء إلى المملكة، ونرى الكثير من الاتهامات التي تم توجيهها إلى السعودية، لكنها غير صحيحة».

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة تعزّز أمنها القومي المرتبط بالمملكة العربية السعودية. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في واشنطن: «ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها مع السعودية»، مضيفاً: «هذا التزام طويل (الأمد) وتاريخي وحيوي للغاية بالنسبة إلى الأمن القومي للأميركيين».



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