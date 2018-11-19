مقتل 3 إرهابيين شرقي الجزائر

المصدر: د ب أ

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الجزائري قتل ثلاثة إرهابيين مساء الأحد، في عملية أمنية بمنطقة جبل كاف بونعجة بولاية قسنطينة شرقي البلاد.

وأكد تلفزيون "الشروق" وتلفزيون "دزاير نيوز"، مقتل ثلاثة إرهابيين في العملية، لكن صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، أشارت إلى مقتل إرهابيين اثنين.

وأوضحت الصحيفة في موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصادر على علم بالعملية، أن الأمر يتعلق بشقيقين التحقا بالجماعات الإرهابية عامي 1995 و2000. كما أشارت إلى أن عناصر الجيش أطلقت عملية بحث وتفتيش بعدما وصلتهم معلومات تتعلق بهذين الإرهابيين بمنطقة شعبة المذبوح.

ورجحت ذات المصادر إصابة ثلاثة عسكريين في العملية التي لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأنها.

وعلى صعيد آخر، كانت وزارة الدفاع الوطني أفادت، بأن مفرزة للجيش ضبطت في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، الأحد، مخبأ للأسلحة، قرب الشريط الحدودي بمنطقة أدرار جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت أنه جرى التحفظ على قاذف صاروخي "آر بي جي 7"، وبندقية رشاشة من نوع "إف إم بي كيه"، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية من نوع "إم إيه إس- 54"، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية صيد، وقذيفتين عيار 82 ملم، وقنبلتين يدويتين. بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف الأعيرة.