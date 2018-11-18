محادثات بين مصر وإثيوبيا لتسوية الخلافات حول سد النهضة

المصدر: رويترز

أعلنت مصر اليوم الأحد إن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة انه يمثل تهديداً لمواردها المائية.

وعقد البلدان والسودان سلسلة إجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل إلى إتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي قوله بعد محادثات أجراها في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد إن الجانبين اتفقا على الإسراع في المحادثات.

وقالت الوكالة إن الجانبين اتفقا على "بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها".

وقالت الوكالة إن أبي أحمد أكد مجدداً حرصه الشخصي على حقوق القاهرة في نهر النيل.

وفي أغسطس أقر رئيس الوزراء الإثيوبي بأن اكتمال بناء السد سيتأخر عدة سنوات بعد أن كان من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2020 .